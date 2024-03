L' Iran non collabora | la minaccia di una bomba nucleare entro l' anno

(Di lunedì 11 marzo 2024) L'Agenzia internazionale per l'energia atomica è sempre più convinta che Teheran abbia deciso di accelerare sul programma. Il monito Usa a Teheran

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilgiornale©

Uno dei chioschi di Capocotta ad Ostia destinato al bando d'asta è andato in fiamme. Ira di Gualtieri : "Se qualcuno pensa di intimidirci non ci riuscirà".Continua a leggere (fanpage)

Iran, i diplomatici lanciano l'allarme per il nucleare: "Fuori controllo": Iran, i diplomatici lanciano l'allarme per il nucleare: "Fuori controllo": Crescono i timori legati al nucleare Iraniano tra i diplomatici negli Stati Uniti e in Europa. La preoccupazione, scrive il Guardian, è che il ...

"Ora un'azione decisiva per evitare che l'Iran continui a minacciare il mondo libero": "Ora un'azione decisiva per evitare che l'Iran continui a minacciare il mondo libero": Il ministero degli esteri di Israele smentisce la chiusura della spianata delle moschee a Gerusalemme durante il Ramandan: "La guerra va avanti, a Gaza ci sono ancora 130 israeliani rapiti da Hamas. O ...

Iran, donna senza velo affronta mullah che la stava filmando in ospedale: Iran, donna senza velo affronta mullah che la stava filmando in ospedale: Nel filmato, diventato virale, si vede una donna visibilmente stressata che, assieme ad altre persone che la sostengono, chiede al religioso di cancellare il video, per timore che l'uomo potesse ...