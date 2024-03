L’intervista Biondi | “La sinistra pensa che gli elettori siano sciocchi | ma la risposta arrivata dall’Abruzzo è forte e chiara”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 11 marzo 2024) “Non so se esista o meno un modello Abruzzo, certo è l’unico territorio in cui FdI governa sia la Regione sia il capoluogo”. Pierluigiè il sindaco dell’Aquila, la città da cui tutto è iniziato: nel 2017 è stata il primo capoluogo di regione conquistato da FdI, due anni dopo è arrivato l’Abruzzo con Marco Marsilio, che oggi si riconferma governatore con una vittoria pienissima. Si tratta di un unicum nella storia dell’ente, che mai in trent’anni aveva visto il presidente uscente affermarsi nuovamente per il secondo mandato. Per questo Marsilio, commentando la vittoria, ha rivendicato che “è stata scritta una pagina di storia”. Sindaco, come ci siete riusciti? In realtà, noi non stiamo facendo altro che mettere in pratica quello che abbiamo imparato in anni di duro lavoro, militanza, impegno, passione che non sono elementi estranei rispetto a quello che siamo ...