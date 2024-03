L’Inter vede lo scudetto | pronti a brindare | sale l’attesa – CdS

(Di lunedì 11 marzo 2024) Inzaghi e la sua Inter viaggiano spediti verso loe la seconda stella. È solo una questione di numeri e di partite da giocare, spiega il Corriere dello Sport. VICINI – È iniziato il conto alla rovescia in casa Inter: manca ancora un po’ per il fatidico momento, ma la squadra di Simone Inzaghi ormainel mirino la seconda stella. Mancano solo quindici punti alloe la possibilità di potersi permettere di perdere cinque partite nelle ultime dieci da giocare. Ieri i nerazzurri hanno visto come dietro non ci sia più gara, con la Juventus di Massimiliano Allegri che ha perso il secondo posto ai danni del Milan: il vantaggio sulla seconda posizione è ora di +16. Il sogno dei tifosi interisti sarebbe quello di festeggiare l’aritmetica dellodel derby, peraltro da calendario in casa rossonera. Ma ...

