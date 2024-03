“L’indagato archiviato per prescrizione non può essere descritto dal gip come colpevole” | la massima in una decisione della Consulta

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un decreto di archiviazione perche esprima apprezzamenti sullazza delviola “in maniera eclatante” il suo diritto costituzionale di difesa, il suo diritto al contraddittorio e il principiopresunzione di nonzza. Questo perché il provvedimento di archivizione è un atto concepito dal legislatore“neutro“, da cui non possono discendere conseguenze negative per la reputazione dell’interessato. Lo ha chiarito la Corte costituzionale decidendo su una questione sollevata dal Tribunale di Lecce, a cui una persona, già sottoposta a indagini, si era rivolta dopovenuta per caso a conoscenza di un provvedimento di archiviazione pergià pronunciato nei suoi confronti, in cui si affermava, ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilfattoquotidiano©

Se n'è andato a 93 anni, oggi 9 gennaio 2024, dopo una vita a suo modo avventurosa, Giampiero Vigilanti, ex appartenente alla legione straniera, che nel 2017 venne indagato per i delitti del ... (firenzepost)

Indagato per omicidio colposo, specializzando archiviato: “Non può rispondere di errori diagnostici fatti dal suo tutor”: indagato per omicidio colposo, specializzando archiviato: “Non può rispondere di errori diagnostici fatti dal suo tutor”: Dopo un anno dall’inizio del procedimento la sua posizione è stata archiviata (a differenza ... medico legale e chiedeva l’archiviazione della posizione dell’indagato.

Archiviato il caso sulla morte del 19enne a Taranto: nessuna colpa per i medici: archiviato il caso sulla morte del 19enne a Taranto: nessuna colpa per i medici: La Giudice per le Indagini Preliminari Gianna Martino del Tribunale di Taranto ha decretato l’archiviazione del procedimento a carico di dodici medici coinvolti nella vicenda della morte di Leonardo P ...

Studente 14enne travolto e ucciso da un tram a Milano, la Procura indaga sulla mancanza di segnaletica: Studente 14enne travolto e ucciso da un tram a Milano, la Procura indaga sulla mancanza di segnaletica: L'8 novembre del 2022 un 14enne venne travolto e ucciso da un tram in via Tito Livio a Milano. Lo studente stava raggiungendo in bicicletta il liceo scientifico ‘Einstein' quando ha dovuto attraversar ...