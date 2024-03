Ligue 1 | 25esima giornata | pari PSG | ma il Brest non approfitta | è crisi Farioli

(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano, 11 marzo 2024 - Basta un pareggio al PSG per guadagnare punti sulle inseguitrici nella venticinquesimadi1. Nonostante la squadra di Luis Enrique si sia fatta fermare dall'ammazza-grandi Stade de Reims, ilnon ne hato perdendo 1-0 in casa del Lens. Pareggia anche il Lilla contro il Rennes che si fa rimontare dopo l'iniziale doppio vantaggio. Continua il periodo nero del Nizza che perde ancora, questa volta contro il Montpellier e scivola fuori dalla zona Europa. Vincono Lione e Marsiglia. Ripercorriamo i risultati di questo fine settimana e vediamo come cambia la classifica. Tutti i match del weekend Lasi apre venerdì, con la sconfitta del Nizza per 1-2 contro il Montpellier. La squadra diva sotto al 10' con lo sfortunato ...

