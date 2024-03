Lignano-Bibione | la mezza maratona delle spiagge – 30 giugno 2024

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 11 marzo 2024) Over Borders. Oltre i confini. Domenica 30andrà in scena la prima edizione della(21,097 km) che collegheràSabbiadoro a, unendo due regioni (Friuli-Venezia Giulia e Veneto) e le due rinomate località balneari separate dal Tagliamento. Si partirà daSabbiadoro, con start nei pressi dell’iconica Terrazza a Mare, e si arriverà in piazza Fontana a, correndo su un percorso di grande suggestione che offrirà, tra l’altro, splendide vedute sulla Laguna di Marano e l’attraversamento della pineta di. Il passaggio tra Friuli e Veneto avverrà poco prima di metà gara, nel corso del nono chilometro, attraverso il ponte stradale di via. Annotazione curiosa, l’Over Borders ...