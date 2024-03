Libri | riviste e giornali gratuiti Sembra un sogno | ma il metodo per ottenerli legalmente è sotto gli occhi di tutti

Leggi tutta la notizia su ilovetrading

(Di lunedì 11 marzo 2024) Mai disdegnare la tecnologia e l’informatica. Quando i manager la definiscono una rivoluzione, non lo fanno per pavoneggiarsi. Basta una connessione internet per imparare lingue, mestieri, aprire negozi on-line e condividere le buone pratiche. Non è esagerato definire che milioni di persone potrebbero già essersi salvati dalla povertà con questo sistema. Ma ci siamo mai chiesti cosa succede applicando il concetto dell’informatica e della condivisione dei dati al mondo delle biblioteche? Pioverebbero su di noiun, ma ilesiste già e funziona. Periodici di tutto il Mondo Ebbene, la rispostabanale, ma ha degli effetti potenzialmente dirompenti in senso positivo per gli interessati. Grazie ...