Letizia | Rosy | Paolo o Anita | cosa dicono i sondaggi sul finalista

Al "Grande Fratello" scoppia la lite tra le amiche Letizia e Perla: Leggi Anche 'Grande Fratello', scontro aperto tra Perla e Federico Leggi Anche 'Grande Fratello', Massimiliano litiga con tutti: screzi con Letizia, Rosy e Grecia Le lacrime di Perla Vatiero ...

Grande Fratello, il risentimento di Giuseppe Garibaldi: "Non sei coerente con te stessa quando dici che...": Anita Olivieri, Rosy Chin, Letizia Petris e Paolo Masella sono finiti al televoto per accedere alla finale del Grande Fratello . Un risultato che ha generato un po' di malumore in Giuseppe Garibaldi , il quale non è ...

Grande Fratello, sondaggio social puntata dell'11 marzo: Rosy candidata alla finalissima: Grande Fratello, sondaggio social puntata dell'11 marzo: Rosy candidata alla finalissima: Per i fan social del GF, Rosy Chin meriterebbe di essere la seconda finalista di questa edizione battendo Anita, Paolo e Letizia ...

Grande Fratello 2023, Letizia non vuole Perla in finale ma la accusa di non essere la sua priorità: Grande Fratello 2023, Letizia non vuole Perla in finale ma la accusa di non essere la sua priorità: Letizia Petris e Perla Vatiero sono amiche dal primo giorno al Grande Fratello. Le due gieffine, infatti, si sono sempre sostenute e hanno deciso anche di dormire una accanto all’altra nello stesso le ...

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi a Beatrice Luzzi: «Non meriti di vincere». La risposta di Sergio D'Ottavi è da applausi: Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi a Beatrice Luzzi: «Non meriti di vincere». La risposta di Sergio D'Ottavi è da applausi: Il Grande Fratello si sta avvicinando alla tanto attesa finale che andrà in onda, presumibilmente, nella prima settimana di aprile (la data non è ancora stata confermata). Al ...