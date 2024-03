L’Espresso è irrilevante | ma Ferragni ha perso il superpotere

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 11 marzo 2024) La domanda più ricorrente sul mio telefono, giovedì sera, non era «una copertina che ti ritrae come Joker è offensiva o no?»; non era «cosa ci sarà scritto nell’inchiesta sulle società della?»; non era neppure «ma vedo sul suo Instagram che Chiarasta prendendo un aereo per New York, se l’è dunque per la prima volta pagato da sola senza uno sponsor piccino picciò?». La domanda più ricorrente sul mio telefono, giovedì sera, era: ma che giorno esce? Quando, consapevoli che fosse il loro modo per comunicare la resurrezione alla Galilea tutta, quelli delhanno diffuso l’immagine della copertina, l’Italia si è divisa in due. Sarebbe facile scambiarla per una divisione tra coloro che erano a favore dell’immagine e coloro che la ritenevano un ciccinino sproporzionata: il Madoff/Joker del ...