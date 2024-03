Leosini | novant’anni di “storie maledette“

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) La storia del crimine privato come "un grande romanzo della vita", scandagliato attraverso il suo sguardo da attenta indagatrice dell’animo umano che si accosta ai protagonisti non per giudicare, ma per ricostruire cosa li abbia spinti nell’abisso. Il metodo, lo studio meticolosissimo di migliaia di pagine di atti processuali, guidato dalla regola di sempre, "capire, dubitare, raccontare", e condensato in leggendari quadernoni fitti di appunti sottolineati in colori diversi. Lo stile, diventato un marchio: tailleur, messa in piega scolpita, sintassi impeccabile e metafore ardite. Franca, la regina di, la conduttrice noir più celebre del piccolo schermo, compie 90 anni il 16 marzo. In trent’anni – è del 1994 la prima edizione del programma di approfondimento di Raitre sui più controversi fatti di cronaca nera, ...