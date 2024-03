Lega Pro | 31? giornata | Benevento e Avellino a piccoli passi | la Juve Stabia può allungare

Rai, Rossi verso la poltrona di ad: ... secondo il vecchio schema, sarebbe dovuto andare al centrista Sergio, ma il comunicato pro - ... La Lega punterebbe, inoltre, a piazzare Francesco Giorgino alla direzione dell`approfondimento, ora ...

Gabriele Gravina, nel mirino i rapporti "speciali" per i diritti tv: spuntano le mail: ... quanto valgono È il 29 giugno 2018 quando il re dei diritti televisivi Bogarelli (deceduto nel 2021) manda una mail con oggetto 'prospetto media Lega Pro', tra i destinatari c'è ovviamente l'allora ...

Serie C, Novara pari senza gol a Zanica contro l’Albinoleffe: Serie C, Novara pari senza gol a Zanica contro l’Albinoleffe: Una delle partite meno gradevoli della terza serie, tra due squadre che hanno i peggiori attacci della Lega Pro. Per gli orobici che non vanno in gol da 378 minuti, un solo gol realizzato nelle ultime ...

Lega Pro, nuovo weekend per la lotta salvezza: l'Ancona crolla a Perugia. Oggi Vis (ora in campo) e Fermana. Domani Recanatese-Sestri: Lega Pro, nuovo weekend per la lotta salvezza: l'Ancona crolla a Perugia. Oggi Vis (ora in campo) e Fermana. Domani Recanatese-Sestri: ANCONA Giornata numero trentuno di campionato nel girone B di Lega Pro. Lotta salvezza serrata con le marchigiane Ancona, Vis Pesaro, Recanatese e Fermana tutte impegnate. Squadre in campo tra sabato.

Caso Gravina, il bando dei diritti tv della Lega Pro fu modificato dopo un anno: "La situazione di Gravina Mi preoccupa moltissimo, però oltre non vado. Sono abituato a parlare con la cautela necessaria. Di fronte a questa vicenda servono prudenza e garanzie.