Lega 7 | 6% superata da Forza Italia Zaia | evito di parlare di montagne russe Morelli | guardiamo avanti

(Di lunedì 11 marzo 2024) Matteo Salvini è contento. Una vittoria di coalizione e di Marco Marsilio, dice. E qua si ferma l’analisi. Ma è indubbio che lanon ha avuto un buon risultato. Si ferma al 7,6% , molto al di sotto del 27,5% ottenuto in Abruzzo nel 2019. Il sottosegretario con deal Cipess Alessandroè più loquace di Matteo Salvini: “Il centrodestra conferma la buona salute della coalizione. Rispetto alla Sardegna, non solo confermare un candidato uscente ha indubbiamente premiato, ma il buon governo del territorio viene oggi confermato, in coerenza con le scelte del governo”. Per quanto riguarda il dato della“siamo contenti di aver mantenuto salda una posizione in una Regione del Sud – ha concluso – ealle tante iniziative che laha ...

