L' effetto Sardegna non esiste | due i problemi

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tutti i salmi finiscono in gloria. L'Abruzzo conferma Marsilio, e Giorgia torna Giorgia. Addio, ora si pensi alle Europee. E noi, se Dio vuole, possiamo tornare con i piedi per terra. Se c'è una lezione che vale la pena di imparare dai Cinquestelle, ma pure dal Nord-est di Max Fedriga e Luca Zaia, è che gli italiani non sono fessi. Vanno a votare per quello che c'è scritto sulla scheda. E tanto inquanto in Abruzzo sulla scheda c'era scritto governatore. Lo fanno da sempre. Con la naturalezza della democrazia vissuta, che ci dice Abruzzo è Abruzzo,, carbonara è carbonara e arrosticini sono arrosticini. E lo sa bene pure il Pd di Elly Schlein che, se stava ai dati delle amministrative dell'era di Enrico Letta, con la reconquista di Milano e Roma in pompa ...

