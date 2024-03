L’effetto Abruzzo su Meloni | Schlein e i nuovi orizzonti politici

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dall’Aquila la partita doppia, con scenari contrapposti su più fronti, delle elezioni regionali abruzzesi si é già spostata a Roma. Certificato dalla matematica, il panorama dei risultati delinea 5 Stelle cadenti, l’eclisse del campo largo, la rimozione sarda e il nuovo sprint di fiducia per Fratelli d’Italia, il notevole exploit del Pd e le doppie coliche della Lega ai minimi termini di voti e quasi doppiata da Forza Italia. Oltre alla netta affermazione del presidente uscente Marco Marsilio, di FdI, che distanzia con circa il 54% il candidato unitario dell’opposizione, Luciano D’Amico, fermatosi attorno a poco più del 46%, la scenografia politica del voto dell’concretizza il successo personale e la stabilizzazione politica per le leadership della premier Giorgiae della segretaria del Pd Elly, le probabili ...

