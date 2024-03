Lecco | il presidente Di Nunno alza un polverone sul rischio combine | “intercettate i miei tesserati”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ilè sempre più vicino alla retrocessione e ilPaolo Leonardo Dihato un vero e proprio. Il campionato di Serie B è entrato nella fase importante e la squadra di Aglietti è sempre più indirizzata verso la retrocessione. Il numero uno del club ha sganciato una vera e propria bomba in un’intervista a ilovepalermocalcio.com. “Il risultato è ingiusto, abbiamo preso un gol con un tiro. Mi aspettavo un gran Palermo, ma i rosanero non hanno dominato. La reazione della mia squadra c’è stata, ma senza fare gol siamo destinati a retrocedere. I nostri avversari hanno sfoggiato anche un grande portiere, i nostri sono da Serie D”. Le bordate di Di“Del risultato mi interessa poco perché ormai siamo condannati a retrocedere. Piuttosto mi preoccupa altro. ...

Weekend da dimenticare per il Lecco . La squadra di Emiliano Bonazzoli non è riuscita a confermare i due gol di vantaggio nel match del campionato di Serie B contro la Ternana e la sfida si è ... (calcioweb.eu)

Presidente del Lecco shock: "Voglio il telefono dei giocatori sotto controllo": presidente del Lecco shock: "Voglio il telefono dei giocatori sotto controllo": Sono dichiarazioni destinate a far discutere quelle di Paolo Leonardo Di Nunno. All'indomani del KO casalingo contro il Palermo, il presidente del Lecco ha rivelato le sue paure per il finale ...

Lecco, Di Nunno choc sul rischio combine in B: “Spero intercettino i miei”: Lecco, Di Nunno choc sul rischio combine in B: “Spero intercettino i miei”: All'indomani della sconfitta casalinga col Palermo, che ha confermato i lombardi all'ultimo posto in classifica in Serie B, il numero uno del club ha parlato dei suoi timori riguardanti le prossime pa ...

Serie B, il Presidente del Lecco shock: “ho paura che i miei si vendano le partite”: Serie B, il presidente del Lecco shock: “ho paura che i miei si vendano le partite”: Le clamorose dichiarazioni del presidente del Lecco Paolo Di Nunno dopo la sconfitta interna contro il Palermo ...