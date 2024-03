Lecco | giocatori e tecnici contro le parole del presidente Di Nunno | “Affermazioni diffamatorie”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) “I Calciatori e itesserati per la società Calcio1912 Srl esprimono il proprio sconcerto per le dichiarazioni rilasciate dalPaolo Leonardo Didopo la partita disputata nella giornata di ieri”. Inizia così la nota diffusa dall’Assocalciatori, in merito all’uscita del dirigente che, dopo la sconfitta subita col Palermo, aveva parlato di “paura di movimenti strani da parte dei nostri tesserati. Spero che mettano il telefono sottollo a tutti”. “Le sue, riguardanti un presunto coinvolgimento dei tesserati in condotte illecite, sono semplicemente– prosegue la nota -. Nessuno deve o dovrà mai mettere in dubbio il nostro impegno sul campo, la nostra lealtà e la nostra trasparenza. Respingiamo dunque fermamente ...