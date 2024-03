doppia tegola per il Lecce di D’Aversa che, in vista del prossimo turno di campionato (dove i salentini sfideranno l’Inter) perdono... (calciomercato)

Il piano delle rotazioni di Simone Inzaghi è saltato con le notizie degli ultimi giorni. Diverse importanti assenze per l’ Inter , che gioca a Lecce in emergenza totale. emergenza – Hakan Calhanoglu ... (inter-news)

Un'assenza per la Salernitana , una per il Lecce : alla squalifica di Kastanos dopo l'ammonizione rimediata ieri a Cagliari, arriva anche... (calciomercato)

Sette squadre in tre punti, la lotta salvezza non concede colpi di testa. Vero D’Aversa: Sette squadre in tre punti, la lotta salvezza non concede colpi di testa. Vero D’Aversa: Il Lecce ha esonerato Roberto D’Aversa. Il club salentino ha comunicato ufficialmente la decisione: «Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce – Verona, l’U.S. Lecce comunica di… Leggi ...

Il Lecce esonera l’allenatore D’Aversa dopo la testata al giocatore del Verona Henry e la sconfitta casalinga: Il Lecce esonera l’allenatore D’Aversa dopo la testata al giocatore del Verona Henry e la sconfitta casalinga: Una notte per pensarci su, poi la decisione inevitabile: Roberto D’Aversa non è più l’allenatore del Lecce. Dopo la testata rifilata dal tecnico ad Henry nel post-partita contro il… Leggi ...

Lecce, salta la panchina di D'Aversa: fatale la testata ad Henry del Verona: Lecce, salta la panchina di D'Aversa: fatale la testata ad Henry del Verona: «Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce-Verona, l’U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto D’Aversa. Al ...