Lecce | esonerato Roberto D’Aversa | la nota del club

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tramite un comunicato ufficiale, ilha reso noto di aver. Fatale per il tecnico la sconfitta di misura contro il Verona, ma soprattutto il suo comportamento a fine partita, con una testata data a Thomas Henry. “Dopo I fatti avvenuti al termine della gara– Verona, l’U.S.comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore– si legge nella– Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto“. Iloccupa attualmente la quindicesima posizione in classifica con 25 punti ed è in piena lotta per non retrocedere. SportFace.