Lecce | esonerato l’allenatore D' Aversa

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 11 marzo 2024) ”Dopo i fatti avvenuti al termine della gara-Verona, l’U.S.comunica di aver sollevato dall’incaricoRoberto D’. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto”. Con questo comunicato stampa la società di via Colonnello Costadura ha annunciato la fine del rapport conpescarese che ieri, al termine della partita persa 1-0 contro i veneti dell’ex Baroni, aveva rifilato una testata all’attaccante avversario Thomas Henry. Non ci sono ancora ufficialità circa il suo sostituto, ma il tempo stringe e la squadra deve essere affidata ad un nuovo allenatore vista la trasferta a Salerno di sabato. (sette.it) L'articolo