Lecce | arriva l’esonero per l’allenatore D’Aversa

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – “Dopo i fatti avvenuti al termine della gara-Verona, l’U.S.comunica di aver sollevato dall’incaricoRoberto. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto”. Lo scrive il club sul suo sito. Il Verona ha vinto ieri domenica 10 marzo a1-0 nel match in calendario per la 28esima giornata della Serie A 2023-2024. Il finale è stato ad altissima tensione condelche si avvicinato a Henry e lo ha colpito con una testata. “C’è stato un finale concitato, già negli ultimi minuti di partita quando ci sono state delle provocazioni. Non volevo che i miei ragazzi prendessero delle squalifiche o simili, siamo venuti a contatto io e Henry: il gesto non è stato ...

