Le vongole crude si possono mangiare? Ecco una miniguida sui molluschi crudi

(Di lunedì 11 marzo 2024) Lesi? È la domanda che in molti si saranno posti leggendo la notizia della condanna dello chef Marco Sacco per aver intossicato gli invitati a un pranzo di nozze con un risotto con, un piatto gettonato nei menu dei ricevimenti al Piccolo Lago di Mergozzo, contaminate da norovirus. Sile? «Ibivalvi - cozze,, telline e ostriche - si mangiano da sempre anche», ci spiega Valentina Tepedino, medico veterinario, specializzata in Igiene, allevamento e ispezione dei prodotti ittici, «e non c'è alcun divieto nel somministrarli. Il problema è come vengono ...

Le vongole crude contaminate, parla lo chef stellato Marco Sacco condannato: «Basta, non servo più pesce crudo e molluschi»: Le vongole crude contaminate, parla lo chef stellato Marco Sacco condannato: «Basta, non servo più pesce crudo e molluschi»: «Ricorreremo certamente in appello perché, ne sono certo, non siamo noi i colpevoli: piuttosto siamo tra i danneggiati. Quel giorno abbiamo fatto tutto rispettando le procedure» ...

Vongole crude contaminate, clienti intossicati: condannato lo chef stellato Marco Sacco: vongole crude contaminate, clienti intossicati: condannato lo chef stellato Marco Sacco: Lo chef del Piccolo Lago a Mergozzo (e di Piano35 a Torino) si becca 2 mesi e 20 giorni e 20mila euro di risarcimento per aver intossicato 50 invitati a un pranzo di nozze. Anche se le prove inchiodan ...

Vongole avariate al pranzo di nozze, chef Sacco condannato: «Basta, non servo più pesce crudo e molluschi»: vongole avariate al pranzo di nozze, chef Sacco condannato: «Basta, non servo più pesce crudo e molluschi»: «La vera domanda è: possiamo noi cuochi fare piatti con prodotti crudi Parrebbe proprio di no. E infatti, da quando è ...