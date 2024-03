Le valli in caduta libera: nel 2031 avranno perso 10mila abitanti: Le valli in caduta libera: nel 2031 avranno perso 10mila abitanti: IL DOSSIER. I dati di «Polis»: nelle 5 Comunità montane previsto un calo del 3,4% rispetto al 2022. La maglia nera è brembana: -6,4%. In provincia 42 comuni ad alto rischio di spopolamento.

Ancora neve in Veneto. Dolomiti, Prealpi e passi sommersi: dove è caduta e quanta: Ancora neve in Veneto. Dolomiti, Prealpi e passi sommersi: dove è caduta e quanta: Nelle ultime 24 ore si è aggiunto un nuovo strato fresco tra i 20 e i 35 centimetri: in alta montagna accumuli di oltre 2 metri d’altezza ...

Maltempo in Piemonte, chiusa la strada per Ceresole Reale. Valli senza elettricità: Maltempo in Piemonte, chiusa la strada per Ceresole Reale. valli senza elettricità: Ad Ala di Stura, nelle valli di Lanzo, la nevicata è iniziata nel tardo pomeriggio di ieri, le strade sono accessibili, una piccola frana dovuta alle piogge tra Pessinetto e Ceres ha creato qualche ...