Le uova di Pasqua di Celim | sono buone e fanno del bene

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano, 11 marzo 2024 – Sosterranno 2.720 contadine keniane impegnate nella filiera del caffè i proventi della campagna “Abbiamo fatto l’uovo” cheha lanciato per. L’Ong L’ONG milanese che da alcuni anni opera in Kenya, lo scorso anno ha lanciato "Caffè corretto”, un progetto che coinvolge i coltivatori e le coltivatrici di caffè delle contee di Kiambu ed Embu aiutandoli a migliorare le tecniche di coltivazione e di trasformazione dei chicchi, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Il progetto scommette, in particolare, sulla promozione del lavoro femminile, aiutando le donne a produrre meglio e di più per poter aumentare il proprio reddito e migliorare la loro vita e quella delle rispettive famiglie. Il Progetto Aiutare le contadine keniane è quindi semplice. È sufficiente ordinare le ...