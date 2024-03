Le superdonne sfidano la pioggia Mammografia | raccolti 3 500 euro

(Di lunedì 11 marzo 2024) Le bizze del meteo non hanno fermato la carica delle circa 600 partecipanti presenti al via domenicale della 12ª edizione della ‘Stradozza – L’unica camminata delle super donne’. Troppo forte il richiamo della passeggiata benefica al femminile, diventata ormai un punto fermo nella programmazione degli eventi del borgo di Dozza, finalizzata alla raccolta di fondi per l’acquisto di un mammografo da donare alla Casa della Salute di Castel San Pietro Terme. Sorrisi, abbracci e generosità, con un incasso complessivo di 3.500materializzato attraverso le tante donazioni a offerta libera, al ritrovo di piazza Zotti poi lungo i 4 chilometri disegnati tra le vie XX Settembre, Calanco, Circonvallazione, Felicione, Vigne, Poggiaccio e Nenni imboccate in salita dopo la rotonda di Monte del Re. Uno sforzo che il corteo colorato ha fatto con gioia mettendo nel mirino l’arrivo ...

