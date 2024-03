Le professioni della sostenibilità sotto alla lente del Cecoms dell?Università Iulm

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Lanon è più percepita come un semplice accessorio alle pratiche di business, ma è diventata una colonna portante, una fonte di valore aggiunto e di vantaggio competitivo. In questo contesto, il ruolocomunicazione nella promozioneresponsabilità sociale d?impresa si sta rivelando di fondamentale importanza. Il Centro di ricerca per la comunicazione strategica () dell?Universitàha condotto la ricerca ‘Le: uno sguardo al mercato del lavoro’, pubblicata da International Corporate Communication Hub (www.icch.it).L?elaborato verrà presentato domani, martedì 12 marzo, alle ore 18:30, in Torre Generali a Milano (piazza Tre Torri 1). L’evento si aprirà? ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a calcioweb.eu©

L'Aquila - “Sono le persone a fare la differenza, anche in politica, i valori e le idee camminano sulle gambe delle persone e sono le persone a fare la buona o la cattiva politica. Forza ITALIA ... (abruzzo24ore.tv)

La Reggio Calcio è pronta a mandare in scena la 10ª edizione del torneo del 25 aprile , 2° memorial intitolato a Guglielmo Nola, l’imprenditore scomparso nel novembre 2022, marito del notaio Giorgia ... (sport.quotidiano)

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Momcozy, leader nelle cure materne e infantili, insieme all’ex calciatrice professionista italo-americana Arianna Criscione presenta la campagna “Momcozy X Arianna ... (seriea24)

Dal MiC quali le professioni della creatività digitale: Dal MiC quali le professioni della creatività digitale: Si attendono i decreti attuativi della legge per il Made in Italy e i grandi musei si candidano con progetti digitali sostenibili al bando LevelUP ...

Professioni sanitarie, progressi nell'approccio di genere ma non basta: professioni sanitarie, progressi nell'approccio di genere ma non basta: TORINO (ITALPRESS) – Una sempre maggiore consapevolezza, ma anche ancora delle gravi lacune e tanta strada da fare per la parità di genere.

Professioni, “più spazio alle donne”: professioni, “più spazio alle donne”: ROVIGO - Ancora la parità di genere, soprattutto in ambito lavorativo nelle libere professioni, rimane un miraggio lontano, per quanto oggi ci siano tantissime donne con grandi competenze in grado di ...