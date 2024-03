Le professioni della sostenibilità sotto alla lente del Cecoms dell’Università Iulm

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – Lanon è più percepita come un semplice accessorio alle pratiche di business, ma è diventata una colonna portante, una fonte di valore aggiunto e di vantaggio competitivo. In questo contesto, il ruolocomunicazione nella promozioneresponsabilità sociale d’impresa si sta rivelando di fondamentale importanza. Il Centro di ricerca per