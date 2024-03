Le Probabili formazioni di Barcellona-Napoli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 11 marzo 2024) Champions League, ritorno degli ottavi di finale,si riparte dall’1-1 dell’andata,Al Maradona a Lewandowski ha risposto Osimhen: tutto è ancora in parità, dunque, tra, in vista della gara di ritorno decisiva per il passaggio ai quarti di finale.Il, settimo in campionato, arriva a questa gara senza grandi certezze: il pareggio contro il Torino è l’ennesimo 1-1 stagionale dopo quelli contro Cagliari, Genoa estesso, in una gara che però è stata costantemente in salita. Le vittorie contro Sassuolo e Juventus sembrano non aver fatto scattare la scintilla decisiva per la definitiva risalita.Non sta molto meglio il, che nel weekend ha vinto in casa contro il Maiorca non senza fatica grazie a un goal di ...