Le previsioni meteo per la giornata di martedì 12 marzo 2024

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma Nubi sparse e schiarite nel corso dellama senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata nessuna variazione contempo stabile e cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +9°C e +16°C. Lazio Condizioni di tempo asciutto al mattino con nuvolosità irregolare su tutti i settori, isolati fenomeni possibili nel pomeriggio sulle zone interne con neve sui rilievi oltre i 1600 metri. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità e schiarite. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio atteso un progressivo aumento della nuvolosità, con isolati rovesci sul Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti. AL CENTRO Al mattino cieli coperti sulle regioni Adriatiche, con qualche rovescio in Abruzzo; ...