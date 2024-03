Le pagelle Ogden limitato dai falli | Freeman rallenta Aradori sempre in campo perde lucidità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Giordano sv (in 1’ 0/1 da tre). Entra un paio di azioni giocate, un tiro da tre tentato e poi torna in panchina. Sergio 5,5 (in 14’ 0/3 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Incomplice i quattrodi. Smazza un bell’assist per, si va vedere a rimbalzo, ma al tiro fa cilecca.6,5 (in 40’ 2/4 da due, 3/6 da tre, 1/1 ai liberi, 5 rimbalzi, una recuperata, 3 perse, 3 assist). Non esce mai e questo in alcuni frangenti gli fare un po’ di. Qualche forzatura di troppo, ma è anche vero che quando i compagni non sanno cosa fare danno palla a lui. Bolpin 5,5 (in 30’ 0/3 da due, 2/4 da tre, un rimbalzo, una recuperata, 5 perse, 3 assist). Troppi errori al tiro e troppe palle perse che alla fine costano carissime. Panni 6 ...