Le pagelle Carraro mvp di giornata | che eurogol per Tripaldelli

(Di lunedì 11 marzo 2024) GALEOTTI 6. Forse risente degli errori di mercoledì, perché non parte bene e con due respinte di pugno rischia assai. Si rinfranca un po’alla distanza. GHIRINGHELLI 6. Sufficiente fino al’infortunio, lascia alla mezz’ora. BRUSCAGIN 6. 32’ da centrale, poi fa il terzino. Spinge bene, crossa meno bene. Forse un po’ in ritardo sul gol di Gigli. VALENTINI 6. Primo tempo non semplice, meglio dopo.7. E’ la sua gran, con un gol alla Roberto Carlos e una discreta gara anche prima, pur dovendo stringere i denti su Lamesta. Chissà che non lo aiuti a riguadagnare la stima dei suoi tifosi. DALMONTE 7. Ancora una bella prova. Nella ripresa soprattutto trascina sotto la Spal. Colombi gli nega un gran gol nel sette.7. Assolutamente a livello dei migliori. Interdice anche per Buchel e chiude da difensore centrale ...