Le pagelle Belinelli è un capitano vero

(Di lunedì 11 marzo 2024) Lundberg 7,5 (in 26’ 2/3 da due, 3/9 da tre, 3/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 2 recuperate, 5 assist). Inizia dimostrando di avere la mano calda, poi nella parte centrale l’arto si raffredda per poi ritrovare la via del canestro nel finale.8 (in 18’ 0/1 da due, 5/7 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 perse, un assist). Parte molto forte scava il solco. Nikola Mirotic ha a scoperto a sue spese che è meglio non farlo arrabbiare. Pajola 6 (in 18’ 1/3 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, un assist). Tanta grinta difensiva in una gara dove sono altri i protagonisti. Mascolo sv (in 1’). Shengelia 7,5 (in 27’ 1/6 da due, 3/6 da tre, 9 rimbalzi, 2 perse, un assist). Le cifre potrebbero far pensare adun voto dato con la manica larga, ma la sua presenza a rimbalzo e il modo con cui aiuta il playmaker a far giocare il resto della squadra sono di un’altra categoria. ...