Le multe non pagate valgono un tesoro | nelle casse mancano oltre 5 | 5 milioni di euro

(Di lunedì 11 marzo 2024) Empoli, 11 marzo 2024 –e mezzo di. In pratica unda riscuotere. La cifra, relativa allenondai cittadini, emerge dalla determina pubblicata nei giorni scorsi sull’albo pretorio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Il numero si riferisce al mancato pagamento delle sanzioni emesse nel Circondario per violazioni al codice della strada nel 2021. Si tratta del secondo anno di pandemia, quando gli spostamenti erano ancora limitati, e dunque ci si aspetterebbe un dato al ribasso. In realtà si tratta di una cifra consistente, alla quale poi si aggiunge un residuo di22milarelativo al biennio 2019-2020. Nel provvedimento amministrativo con cui il dirigente responsabile della polizia municipale ...