Le indagini di Lolita Lobosco 3 | seconda puntata stasera su Rai 1 | trama e cast di Se vuoi morir

Le indagini di Lolita Lobosco 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata , 11 marzo Stasera, lunedì 11 marzo 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de Le indagini ... (tpi)

Le Indagini di Lolita Lobosco 3 torna l’11 marzo con la seconda puntata . Luisa Ranieri veste ancora i panni del personaggio creato dai romanzi gialli di Gabriella Genisi. Un vicequestore donna in un ... (optimagazine)

Torna stasera, in prima serata su Rai 1, Le indagini di Lolita Lobosco. Il Vicequestore della polizia di Bari ha un nuovo caso da risolvere, mentre tutte le coppie entrano in crisi e non arrivano ... (comingsoon)