Le indagini di Lolita Lobosco 3 | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 11 marzo 2024) , 11 marzo Stasera, lunedì 11 marzo 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda lade Ledi3, la terza stagionefiction liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Anche nei nuovi episodi è Luisa Ranieri a interpretare la protagonista, vicequestore del commissariato di polizia a Bari, a capo di una squadra di soli uomini in cui riesce a farsi strada grazie al suo mix di bellezza esplosiva e intelligenza emotiva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nell’episodio di stasera intitolato Se vuoi morir,viene costretta da Marietta a prendere parte a un ballo in maschera. A organizzare la festa in una bellissima villa, sono Alfredo Mari e suo marito Salvatore, che durante il ...