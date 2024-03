Le impossibili nozze dei cieli fra Ita e Lufthansa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 11 marzo 2024) Alitalia, chi era costei? Non vi scappi mai di pronunciare quel nome. Damnatio memoriae e forse se lo merita. I dirigenti di Ita Airways non vogliono sentirsi dire nemmeno che sono eredi della disa... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti