Le elezioni in Abruzzo e il voto ai partiti | bene Pd e FdI | crollano Lega e M5s

(Di lunedì 11 marzo 2024) La vittoria di Marco Marsilio non esaurisce l’analisi delin. Nonostante la presenza di due liste con il nome dei candidati governatori, la corsa nella regione certifica che il partito che ha ottenuto il maggior numero di preferenze è Fratelli d’Italia con il 24%, seguito dal Partito Democratico con il 20%. La terza piazza è appannaggio di Forza Italia, che conquista il 13,2%, mentre laè ferma al 7,6%. Il Movimento 5 Stelle ottiene il 7% e arriva dietro la lista civicaInsieme (7,6%). L’affluenza intanto si ferma al 52,2%, in calo dello 0,91% rispetto alle precedenti regionali del 2019. I confronti FdI aumenta di molto i consensi rispetto alle precedentiregionali (prese il 6,5%), ma è in calo rispetto alle ultime politiche, dove aveva raggiunto un ...

