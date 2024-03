Le controverse quote rosa | tra sostenitori e non

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 11 marzo 2024) Finito l’annuale rito di articoli che, in occasione dell’8 marzo, ci ricordano il gender gap tra uomini e donne e fanno la lista (più o meno sempre uguale) di quello che manca, si può passare alle soluzioni. Anzi, “alla soluzione” più discussa e controversa, anche tra le donne: le. Chi non ha detto o non si è sentito dire che «bisogna premiare il merito e non il genere»? O che «lediscriminano gli uomini»? La verità è che, come scrive Lavoce.info, se fosse davvero chiaro a tutti il divario di genere, forse tutti apprezzeremmo le. Ché in fondo se il divario di genere non esistesse e vivessimo in un mondo perfetto, lenon servirebbero. No? E invece ecco i dati: Nel 2023, la presenza femminile nei consigli di amministrazione delle ...