Le confessioni choc di Donald Trump ai suoi collaboratori | “Hitler fece anche cose buone”

Laura Ziliani, le confessioni choc delle figlie. Silvia Zani: «Le dicevo muori pu**ana». La sorella Paola: mamma si agitava, la tenevo ferma: Le sorelle Paola e Silvia Zani sono state condannate in primo grado all'ergastolo insieme a Mirto Milani per l'omicidio di Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù e mamma delle ...

Pedofilo in carcere: violentò una ragazzina. In casa video con minori e torture agli animali: Ex impiegato di banca di 55 anni venne arrestato nel 2020 dopo le confessioni di una 13enne abusata da lui e dal cugino. Perquisizione choc della Squadra mobile nella sua abitazione: nel pc video hot ...

Nancy Brilli choc: "Molestie Si, ho dovuto togliermi le mani sul c**o"/ "Ecco perché faccio Pechino Express": Nancy Brilli, confessione choc sulle molestie subìte in passato sul set e svela perché ha deciso di partecipare a Pechino Express.