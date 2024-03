Le “Brigate Tulkarem” nel cuore d’Abruzzo Arrestati a L’Aquila tre palestinesi | «preparavano attentati»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tre cittadiniresidenti asono statidalla polizia con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico. Secondo gli investigatori della Digos e della polizia, i tre anno avevano costituito nel capoluogo abruzzese una vera e propria struttura operativa militare, denominata “Gruppo di Risposta Rapida-”, con la quale pianificavano di condurre«anche suicidari, contro obbiettivi civili e militari in territorio estero». La cellula palestinese faceva inoltre opera di proselitismo e propaganda, fanno sapere le autorità. Di qui gli arresti, condotti in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip distrettuale disu ...

