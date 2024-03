Le agenzie fotografiche rimuovono la prima foto di Kate Middleton dopo l’intervento | “Manipolata”

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a fanpage©

Gb, le agenzie fotografiche ritirano la prima foto di Kate Middleton dopo l'intervento: "È stata manipolata": L'immagine è stata inizialmente diffusa da diverse agenzie fotografiche, ma due l'hanno ritirata e hanno detto ai media di eliminare la foto dai loro sistemi e archivi. Leggi Anche Kate Middleton ...

