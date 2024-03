Le 11 star che sono state protagoniste della notte degli Oscar 2024 secondo Sapore di male

(Di lunedì 11 marzo 2024) John Cena senza veli, Suki di Una mamma per amica, Ryan Gosling versione Ken e Jimmy Kimmel padrone di casa: dentro la 96esima edizionecon i commenti didi

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a vanityfair©

Oscar 2024, John Cena nudo sul palco annuncia la vincitrice per i 'Migliori costumi': l'imbarazzo della star: L'attore e wrestler, dopo il siparietto con Jimmy Kimmel, arriva al microfono coprendo le parti intime con la busta che contiene il nome del vincitore. 'I costumi sono una cosa fondamentale... Non ...

OSCAR 2024: Ecco chi ha vinto: ...si è svolta la cerimonia di premiazione condotta da Jimmy Kimmel durante la quale tante star del ... Scopritelo con noi grazie alla lista completa dei premiati agli Oscar 2024 che trovate qui sotto. ...

Ariana Grande chiede ai fan una tregua: Ariana Grande chiede ai fan una tregua: Ariana Grande si è rivolta ai social media per chiedere ai suoi fan di smettere di molestare le persone che ama.In special modo dopo l'uscita del nuovo album "Eternal Sunshine" che sarebbe in parte de ...

La Scala per la pace con uno striscione sul palco: “Cessate il fuoco”: La Scala per la pace con uno striscione sul palco: “Cessate il fuoco”: L’iniziativa rilanciata dalla Slc Cgil è stata poi condivisa da tutte le altre sigle sindacali che rappresentano i lavoratori del teatro. Per Paolo Puglisi della Slc Cgil, «è una bella iniziativa che ...

Al fianco dei gazawi. Lo chef stellato che combatte la fame con cuochi e pasti pronti: Al fianco dei gazawi. Lo chef stellato che combatte la fame con cuochi e pasti pronti: World Central Kitchen, creata dallo spagnolo José Andrés (due stelle Michelin), ha cucinato e servito 32 milioni di pasti. Ora prepara il cibo paracadutato sulla Striscia di Gaza ...