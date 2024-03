Lazio-Udinese | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ile isudi, match valido per la ventottesima giornata di. Allo stadio Olimpico nel monday night si sfidano i biancocelesti, reduci dall’eliminazione pesante in Champions e da unadi sconfitte, e i friulani anch’essi in difficoltà e a caccia di punti per la salvezza. Chi vincerà? Fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 di lunedì 11 marzo.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Massimo Gobbi. SportFace.

Tutto sulla sfida tra Lazio e Udinese, posticipo della 28esima giornata di Serie A, che vede protagonista Ciro Immobile Partito in panchina con il Milan, in campo col Bayern dove ha avuto ... (calcionews24)

Serie A: in campo alle 20.45 Lazio-Udinese DIRETTA: Serie A: in campo alle 20.45 Lazio-Udinese DIRETTA: Spezzare il filotto negativo: dopo tre sconfitte consecutive tra Serie A e Champions League, la Lazio si vede costretta a vincere con l'Udinese in primis per risollevare il morale. Sono state settiman ...

Pagina 1 | Lazio-Udinese ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni: Pagina 1 | Lazio-Udinese ore 20:45: dove vederla in tv, streaming e formazioni: Scopri tutto sulla partita di Serie A: info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le probabili scelte di Sarri e Cioffi ...

Diretta Lazio-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: Diretta Lazio-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni: I biancocelesti di Maurizio Sarri ospitano i friulani di Gabriele Cioffi nel posticipo della 28ª giornata del campionato di Serie A ...