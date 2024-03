Lazio Udinese | Cioffi | «Speriamo di vincere stasera»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Gabriele, allenatore dell’, ha parlato così prima della sfida in trasferta contro la. Ecco le dichiarazioni Intervenuto a DAZN prima della gara tra, l’allenatore bianconero Gabrieleha rilasciato queste dichiarazioni. PAROLE – «Pensavo a quanto è bello il campo dell’Olimpico. Se deve essere così che giochi più spesso il rugby. La consapevolezza ce l’abbiamo sempre, qualche volte riesce e qualche volta no.bene. La prima volta che punta su Zarraga, viene dal Bilbao e ha 150 partite nella Liga. Lo sto penalizzando e la scelta giusta era fallo giocare. Ho chiesto ai miei giocatori di giocare e di godersi l’ambiente. La corsa salvezza è una gara di nervi o di poker. So quando la fatica ti ...

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Udinese : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Lazio e Udinese si affrontano nel match valido per la giornata della ... (calcionews24)

Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali: Immobile con Zaccagni e Felipe Anderson, Cioffi punta su Lucca: Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali: Immobile con Zaccagni e Felipe Anderson, Cioffi punta su Lucca: All'Olimpico la Lazio di Sarri chiude la 28a giornata di Serie A nel posticipo del lunedì contro l'Udinese di Cioffi. I biancocelesti sono reduci dall'eliminazione in Champions ...

DIRETTA Serie A, Lazio-Udinese: segui la cronaca LIVE in tempo reale: DIRETTA Serie A, Lazio-Udinese: segui la cronaca LIVE in tempo reale: Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e l’Udinese di Cioffi in tempo reale La Lazio ospita l’Udinese a Roma nel monday night che chiude la ventottesima giornata del c ...

Lazio-Udinese in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A: Lazio-Udinese in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A: La cronaca in diretta di Lazio-Udinese, in programma oggi alle ore 20:45, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...