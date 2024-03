Lazio-Udinese 1-2 LIVE | Lucca | autogol di Giannetti e Zarraga | tutto in 5?!|Primapagina

(Di lunedì 11 marzo 2024) 2024-03-11 22:49:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: IL TABELLINO1-2 MARCATORI: 47?(U), 49?(L), 51?(U).(4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson (dal 46? Isaksen), Immobile, Zaccagni. All. Martusciello.(3-5-1-1): Okoye; Ferreira,, Perez; Pereyra, Lovric,, Payero, Kamara; Thauvin;. All. Cioffi. ARBITRO: Gianluca Aureliano. AMMONIZIONI: 44? Perez (U), 45+1? F. Anderson (L). I GOL 51? – L’torna subito avanti: Thauvin gestisce bene il pallone in area, appoggio perche ...

