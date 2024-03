Lazio ko con l' Udinese | Champions ancora più lontana

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Lacade all'Olimpico contro l'che passa col punteggio di 2-1 nel Monday Night della 28esima di Serie A. Le reti tutte nella ripresa. La squadra di Cioffi si porta avanti con Lucca, quindi viene arriva il pari dellacon autogol di Giannetti. Il punto decisivo lo realizza Oier Zarraga. Nel finale l'resta in 10 per l'espulsione di Perez. Con questi 3 punti l'sale a 27, mentre laresta a 40. In un Olimpico gelido, non solo dal punto di vista climatico, è l'a fare festa battendo 2-1 lae facendo un passo avanti notevole in chiave salvezza. La squadra di Sarri, oggi sostituito da Martusciello in panchina causa squalifica, era costretta a vincere per continuare a sognare la. ...