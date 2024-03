Lazio e Udinese in crisi e con le spalle al muro | Sarri sfida i friulani in serie positiva all’Olimpico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024)nera eal. Ci arrivano nel peggior momento della loro stagione a questo posticipo del lunedì che può dire tanto sulle speranze di Europa per, nel senso più largo possibile visto che il quinto posto è per ora lontano, ammesso che a fine stagione valga davvero la Champions (e non si può dire che i biancocelesti abbiano contribuito fino in fondo a quella che è anche una loro causa), di salvezza per Cioffi, intesa anche come permanenza sulla panchina friulana e non soltanto inA. La situazione è precipitata di recente e per entrambe è arrivata solo una vittoria a Torino, contro i granata per la, che però nel frattempo hanno perso contro Atalanta, Fiorentina, Bologna e Milan, e addirittura con la Juventus ...