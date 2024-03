Lazio | che incubo! Perde ancora in casa Udinese indigesto

(Di lunedì 11 marzo 2024) La, 1-2 incontro l’. Quarto K.O. nelle ultime cinque partite giocate, momento nero per la squadra allenata da Maurizio Sarri, sempre più lontano dell’Europa. ALTRA SCONFITTA – Crolla a picco ladi Maurizio Sarri,ndo anche la sfidalinga contro l’, dopo aver perso anche contro Milan, Bologna e Fiorentina nelle ultime cinque giocate. I bianconeri sbloccano il risultato al 46? con il tiro di Kamara e la deviazione di Lorenzo Lucca sotto porta. Nono posto in classifica e sempre più lontano dalla zona Europa per la. Dopo appena un minuto arriva il pareggio dellacon l’autogol di Lautaro Giannetti, sullo spunto di Mattia Zaccagni dalla ...

