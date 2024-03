Lazio | Carlo Piccolo nominato commissario regionale d’Italia per il Meridione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nuovo impegno politico per l’avvocato di Fondi,: rivestirà il ruolo didelper Italia del. Nuovo impegno politico per l’avvocato– Ilcorrieredellacitta.comL’avvocatorinnova il proprio impegno in politica all’interno del. Da pochi giorni, il giovanissimo legale di Fondi è stato investito ella carica didell’Italia per il. Questo un nuovo partito che si aprendo al palcoscenico italiano, mostrando d’interessarsi anche alle dinamiche legate al territorio laziale. Da diverso tempo,stava seguendo la crescita di questa nuova realtà partitica ...

Roma, Carlo Piccolo nominato commissario del partito Italia del Meridione nel Lazio: Roma, Carlo Piccolo nominato commissario del partito Italia del Meridione nel Lazio: NewTuscia – ROMA – In questi giorni, l’avvocato Carlo Piccolo è stato nominato commissario regionale del partito Italia del Meridione nel Lazio. La realtà partitica, nuova sul palcoscenico italiano, ...

Luis Alberto Lazio, novità sulle sue condizioni: come sta lo spagnolo dopo la gestione di ieri: Luis Alberto Lazio, novità sulle sue condizioni: come sta lo spagnolo dopo la gestione di ieri: Luis Alberto Lazio, novità sulle condizioni del centrocampista spagnolo dopo la gestione di ieri. Le ultime Nuovo giorno di lavoro per la Lazio, che continua a preparare la gara con l’Udinese in progr ...

Lazio, Luis Alberto è tornato in gruppo: Sarri lo vuole con l’Udinese: Lazio, Luis Alberto è tornato in gruppo: Sarri lo vuole con l’Udinese: Lo spagnolo ieri si è allenato, è chiamato a fare la differenza, con lui Vecino e Cataldi. In difesa ancora Gila con Romagnoli ...