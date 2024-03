Lazio | altro ko contro l’Udinese | l’Olimpico contesta il presidente Lotito

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un’altra sconfitta per la, che perde in casaper 2-1 e incassa il dodicesimo ko di questo campionato di Serie A. Quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate per la formazione biancoceleste, che nel frattempo è stata eliminata anche in Champions League, seppur da una squadra più quotata come il Bayern Monaco. E lazione da parte dei tifosi prosegue, con la Curva Nord in particolare chela società e ilClaudio. Tanti i cori dizione che sono partiti nel corso del match di questa sera al. SportFace.

