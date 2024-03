Lavori stadio Franchi | Renzi | «Assurdo spendere i soldi del PNRR»

L'editoriale di Chiariello: "Ho incontrato ADL, vi svelo perché crede fortemente nel nuovo stadio a Bagnoli": Se si toglie la pista d'atletica le curve stanno a 150m dal campo, bisogna costruire uno stadio nello stadio: un delirio, tre anni di lavori non bastano. E nel frattempo il Napoli dove gioca Può ...

Napoli, per lo stadio torna in campo il progetto Bagnoli: vertice sindaco-ministro: Napoli, per lo stadio torna in campo il progetto Bagnoli: vertice sindaco-ministro: Perché a Bagnoli come per il Maradona si lavora su suoli pubblici e non si possono creare ... la sua destinazione d’uso - non sono previsti al suo interno volumi per uno stadio di quella grandezza, ...

C21 - Chiariello: "Col Torino ho visto un Napoli che continua a crescere nei principi di gioco, ADL Crede nel progetto Bagnoli": C21 - Chiariello: "Col Torino ho visto un Napoli che continua a crescere nei principi di gioco, ADL Crede nel progetto Bagnoli": Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo consueto editoriale: “Tre temi nella serata in cui possiamo fare un ragionamento a bocce ferme: l ...

De Laurentiis, pranzo con Chiariello: "Raggiungimi, che ti parlo del nuovo stadio e centro sportivo": De Laurentiis, pranzo con Chiariello: "Raggiungimi, che ti parlo del nuovo stadio e centro sportivo": Aurelio De Laurentiis a pranzo con il giornalista napoletano, l'argomento principale è stato la costruzione del nuovo centro sportivo del club azzurro.